На выплаты социальных пособий в регионы уже направлено более 3 млрд грн

В Украине завершено финансирования первого транша государственных социальных пособий за август, на выплаты различных видов социальных пособий в регионы уже направлено 3 млрд 34,244 млн грн.

Об этом сообщил директор Департамента государственных социальных пособий Министерства социальной политики Украины Виталий Мущинин, информировали УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Как того и требует Порядок финансирования государственных социальных пособий, до 10 числа ежемесячно происходит перечисление средств на регионы. В августе первый транш составил 3034,24 млн грн, что на 119,98 млн больше, чем в соответствующий период прошлого месяца», - сказал Мущинин.

Он отметил, что в ближайшее время средства будут перечислены в районы, после чего они поступят в отделения банков и почтовые отделения. «Механизм финансирования и выплаты пособий по рождению ребенка и уходу за ребенком, пособий по малообеспеченности и детям-инвалидам, инвалидам с детства расписан едва ли не по дням, поэтому задержек быть не может. Министр социальной политики Наталия Королевская лично контролирует, чтобы не возникало отклонений от графиков», - отметил Мущинин.

Он напомнил, что финансирования второго транша состоится до 25 августа, как того и требует утвержденный правительством порядок. По его словам, в этот транш будут включены заявки, которые поступили позже, но должны быть удовлетворены в этом месяце.

В пресс-службе добавили, что с начала года на выплату государственных социальных пособий направлено 25 млрд 331,1 млн грн.

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