Более половины военнослужащих в Украине составляют "контрактники"

На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины военнослужащими по контракту укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сегодня сообщил во время брифинга в Кабинете министров Украины заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский.

“Благодаря системным мероприятиям, которые проводятся в Вооруженных Силах Украины, в этом году количество желающих проходить службу по контракту постепенно растет”, - добавил он.

По словам заместителя министра, вопрос перехода Вооруженных сил на комплектование военнослужащими воинской службы по контракту находится на личном контроле министра обороны Украины.

Можаровский подчеркнул, что с переходом Вооруженных сил на контрактную основу особую актуальность приобретает вопрос обеспечения военнослужащих по контракту служебным жильем.

«Министр обороны Украины утвердил “Программу переоборудования казарм для военнослужащих по контракту и младших офицеров Вооруженных сил Украины”, которой предусматривается в течение 2013-2015 годов переоборудование 67 казарм для обеспечения 10800 военнослужащих служебным жильем, в том числе в 2013 году – 26 казарм на 3730 койко-мест», – сообщил Можаровский.