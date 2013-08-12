В Украине растет количество незаконных мигрантов из постсоветских стран

Государственная пограничная служба Украины отмечает увеличение в последние годы количества незаконных мигрантов из постсоветских стран.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Госпогранслужбы, в результате принятых мер на протяжении последних лет удалось существенно ограничить потек нелегальных мигрантов в страны ЕС. В то же время анализ ситуации в нынешнем году свидетельствует о том, что поток незаконных мигрантов не уменьшается.

В последние годы миграционная ситуация в Украине претерпела определенные изменения. В частности, состоялась переориентация на переправку граждан стран постсоветского пространства, в первую очередь Грузии, России и Молдовы; увеличилось количество случаев использования процедуры легального въезда, студенческого канала и использования процедуры приобретения статуса беженца для временной легализации иностранцев в Украине, в частности, граждан Сомали, Афганистана и Вьетнама. Заслуживает внимания и тенденция относительно увеличения потока граждан Сирии (из-за нестабильной ситуации в стране).

В 2012 году 68% мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы и другие правонарушения, были выходцами из постсоветских стран, преимущественно Молдовы (740 лиц), Грузии (219), России (119 – выходцы из Чечни), Азербайджана (92), Армении (84), Узбекистана (72), Таджикистана (59), Киргизстана (50) и Казахстана (17).

В первом полугодии 2013 года их доля составляет 65% от количества мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы и другие правонарушения. Преимущественно это граждане Молдовы (217 чел.), Грузии (111), России (56 – выходцы из Чечни), Армении (32), Азербайджана (16), Узбекистана (14), Таджикистана (11) и Киргизстана (6).

Учитывая изложенное, по инициативе Администрации Государственной пограничной службы Украины, на днях состоится межведомственное совещание с участием представителей СБУ, МВД, ГТСУ и Минобразования, в ходе которой планируется провести анализ миграционной ситуации в Украине и очертить проблемные вопросы в организации противодействия незаконной миграции и определить дальнейшие направления совместной работы, в первую очередь, в контролируемых приграничных районах.

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