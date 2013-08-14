45 тысяч работников Hyundai Motors и Kia угрожают забастовкой, требуя повышения зарплат

Рабочие концернов Hyundai Motors и Kia приняли решение провести забастовку, целью которой станет повышение оплаты труда.

Работники этих южнокорейских компаний являются одними из самых высокооплачиваемых в автомобильной отрасли, во многом благодаря сильным профсоюзам на обоих концернах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

В течение последних трех месяцев профсоюзы проводили переговоры с руководством об оплате труда. Требования рабочих: повышение заработной платы, которое опережало бы уровень инфляции, и ряд других преимуществ, как, например, выделение субсидий на обучение детей.

После голосования в пользу забастовки, которое прошло в среду, 14 августа, наступил шестидневный период, во время которого стороны могут прийти к соглашению. В противном случае забастовка 45 тысяч рабочих начнется уже в следующий вторник. Скорее всего, во время акции протеста рабочий процесс не будет полностью остановлен и на забастовку отведут несколько часов в день.

Пресс-секретарь Kia назвал забастовки «обычным явлением в нашей истории». Год назад рабочие уже бастовали против низкой оплаты труда и отсутствия социальных льгот.