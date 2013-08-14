"Крымхлеб" ввел ограничения на продажу социального хлеба

Предприятие "Крымхлеб", которое является монополистом на рынке хлебобулочных изделий в регионе, ограничило продажу самого дешевого социального хлеба в своей фирменной сети до двух буханок на человека из-за перекупщиков.

Как сообщил журналистам генеральный директор предприятия Андрей Редька, перекупщики покупают хлеб в магазинах "Крымхлеба" по 2,2 грн. и перепродают его почти в два раза дороже.

"В нашей фирменной сети мы ввели ограничение на продажу самой дешевой позиции хлеба – "Заводского". Особенно в сезон приезжают, покупают по 40-50 буханок хлеба, бросают в свои "Жигули" и везут продавать по 3,5-4 гривны", - сказал Редька.

Вместе с тем, он не уточнил, с какого именно числа введены данные ограничения и на какой срок.

Напомним, "Крымхлеб" с января продает социальные сорта хлеба под маркой "Добрый хлеб".

"Крымхлеб" объединяет 9 хлебозаводов в регионе.