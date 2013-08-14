Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет будут засчитывать в страховой стаж

Кабинет министров поддержал предложение Министерства социальной политики относительно включения в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская, комментируя одобренный правительством законопроект.

«Минсоцполитики предложило и правительство поддержало предложение относительно включения в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста», - сказала она.

По словам Королевской, в настоящее время период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста не засчитывается в страховой стаж.

«Учитывая многочисленные обращения по данному вопросу застрахованных лиц и профсоюзных организаций, по инициативе Минсоцполитики правительство одобрило законопроект, которым предусмотрено внести изменения в действующее законодательство», - отметила она.

Министр подчеркнула то, что ни работодатель, ни женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, не испытывают никакой дополнительной финансовой нагрузки.

«Приведу простой пример. Сегодня женщина, которая идет в отпуск по уходу за ребенком с почти 5-летним страховым стажем, через 3 года может рассчитывать на выплату в размере лишь 60% средней зарплаты при выходе на больничный. Новый закон будет предусматривать включение периода ухода за ребенком в страховой стаж, а значит, к пяти годам добавятся еще три. Это позволит женщине автоматически получать выплату по больничному в размере 100% от средней зарплаты», - объяснила Королевская.

Как отметила министр, положительные изменения ощутят на себе около 240 тысяч работающих женщин в год, которые по окончании отпуска по беременности и родам оформляют отпуск для ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

«После принятия законопроекта парламентом женщинам начнут засчитывать в страховой стаж период отпуска для ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Это будет иметь значительное влияние на их будущую пенсию и значительно увеличит их уровень социальной защиты», - сказала Королевская.

Напомним, 1 июля вступили в силу изменения к пенсионному законодательству, согласно которым отпуск по беременности и родам (почти 4 месяца) засчитывается в страховой стаж женщин.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от страхового стажа в таких размерах: 100% средней заработной платы (дохода) лицам, имеющим страховой стаж более 8 лет; 80% - от 5 до 8 лет; 60% - до 5 лет.