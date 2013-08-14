Единый госреестр граждан, нуждающихся в жилье, создадут до 1 октября

Единый государственный реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, должен быть создан до 1 октября 2013 года.

Как передает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом сообщил советник министра Анатолий Беркута в ходе рабочей встречи с участием представителей органов, осуществляющих квартирный учет, из всех областей Украины.

«Министр требует активизировать эту работу. Реестр поможет установить достоверные данные о количестве лиц, которые реально нуждаются в улучшении жилищных условий. Исходя из его данных, можно будет четко планировать, где именно и сколько необходимо сооружать жилья в рамках государственных жилищных программ», - цитирует пресс-служба советника министра.

По словам Беркуты, несмотря на необходимость завершить формирование реестра до 1 октября, на сегодняшний день от органов, осуществляющих квартирный учет, получены данные только о 165,3 тыс. семей. При этом, по данным Государственной службы статистики (Госстат), на квартирном учете в Украине находится более 1 млн человек.

Пресс-служба Минрегиона также напомнила, что формирование единого госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрено Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» № 800 от 25 декабря 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине на конец 2012 года на квартирном учете состояло 1 млн 021,7 тыс. семей и одиноких граждан, что на 5,7% (62 тыс.) меньше, чем на конец 2011 года.