Cisco сократит четыре тысячи сотрудников

Компания Cisco, работающая в сфере информационных технологий, в среду, 14 августа, заявила о грядущем сокращении сотрудников. Как передает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, будет сокращено четыре тысячи рабочих мест, то есть 5% от общего числа.

Руководство компании объяснило свое решение тем, что экономика восстанавливается после спада медленнее, чем предполагалось, особенно на развивающихся рынках, на которые возлагались особые надежды. В связи с этим Cisco предпримет попытку сбалансировать свой персонал для обслуживания наиболее перспективных направлений. В заявлении компании говорится, что часть уволенных сотрудников будут вновь наняты на другие должности.

Сообщение о грядущих увольнениях привело к падению акций Cisco на 9,1% до 23,97 доллара за штуку.

AFP отмечает, что компания решилась на сокращения несмотря на рост прибыли на 18,2%.

Cisco проводила крупные сокращения штата в 2011 (6500 рабочих мест) и 2012 (1300 мест) годах. В первом случае решение объяснялось глобальной реструктуризацией компании, во втором — неопределенностью в мировой экономике.