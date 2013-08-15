Бразилия обвинила Samsung в нарушении условий труда

Вчера Samsung Electronics сообщила, что бразильское правительство выдвинуло ей обвинения по поводу нарушения трудовых прав на одном из заводов корпорации, сообщает Вести.ru.

Детали жалобы пока не известны, однако в Samsung заявили, что компания проведет ревизию на фабрике и будет всячески сотрудничать с властями. В Бразилии расположен один из самых больших заводов технологической корпорации – это удобная и экономичная база, с которой товары перевозятся в США.

Информационное агентство France-Presse сообщило, что в среду Министерство труда Бразилии подало иск против Samsung, обвинив последнюю в создании плохих условий труда на заводе и требуя более 100 млн долл. за моральный ущерб.

В Бразилии расположены две фабрики по производству смартфонов и бытовой техники. В публикации France-Presse было отмечено, что на заводе Samsung в городе Манаус, где работает 6 тыс. рабочих, была проведена ревизия.

Стоит заметить, что это уже не первая жалоба на Samsung относительно условий труда рабочих. Базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация China Labor Watch ранее обвинила корпорацию в использовании труда несовершеннолетних на заводе по сборке мобильных аппаратов в Китае.

Еще один иск против Samsung был выдвинут в Южной Корее, где рабочие жаловались на опасные условия производства полупроводниковых устройств и требовали от компании компенсации.

Конкурент Samsung, компания Apple, также попадал под проверку условий труда на заводах своих поставщиков. В прошлом месяце китайские рабочие обвиняли подрядчика Apple, компанию Pegatron, в нарушении трудового законодательства и экологических норм.

Акции корпорации Samsung к закрытию торгов поднялись на 0,8% до 1,3 млн вон.