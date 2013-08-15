В Британии все больше рабочих из Румынии и Болгарии

Количество работающих в Великобритании выходцев из Румынии и Болгарии во втором квартале этого года стало на 26% больше, чем в первом, утверждает Национальное статистическое бюро, сообщает Русская служба Би-би-си.

С апреля по июнь британские работодатели наняли 141 тыс. граждан двух стран против 112 тысяч нанятых в первые три месяца 2013 года.

Временные ограничения на работу румын и болгар в Соединенном Королевстве должны быть сняты в конце этого года.

Болгария и Румыния вошли в Евросоюз в 2007 году, и с тех пор граждане этих стран могли посещать 25 остальных государств ЕС без виз.

Сторонники жесткого контроля за миграцией в Британию выражали опасения, что с 2014 года румыны и болгары станут куда чаще въезжать в страну на заработки, однако дипломаты обоих государств подчеркивают, что он не ждут "волны миграции".