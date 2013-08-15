Число заявок на пособие по безработице в США упало до шестилетнего минимума

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. и составило 320 тыс., что является минимумом почти за 6 лет, сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет Министерства труда США.

Среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, снизилось до минимальных за 6 лет 332 тыс.

Согласно пересмотренным данным количество заявок за предыдущую неделю составляло 333 тыс., а не 335 тыс., как сообщалось ранее.

Прогноз аналитиков предусматривал рост числа заявок на 2 тыс. с объявленного ранее уровня до 335 тыс.

Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 3 августа, сократилось на 54 тыс. и достигло 2,969 млн человек.

При этом среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, снизилось до минимальных за 6 лет 332 тыс. с 336 тыс.

В июле уровень безработицы упал до минимума более чем за 4 года - до 7,4%.