В Украине проведут национальное исследование по поводу детского труда

В Украине с января 2014 по апрель 2015 года будет проводиться национальное исследование по поводу детского труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом шла речь на встрече Уполномоченного Президента по правам ребенка Юрия Павленко с представителем Международной организации труда Биджой Райхаудхари.

Исследования будут проводить МОН в сотрудничестве с Государственной службой статистики Украины и Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины.

«Мы считаем это исследование очень актуальным и нужным для Украины. В соответствии с социологическим опросом детей «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет независимости», которое было проведено Уполномоченным по правам ребенка в прошлом году, каждый четвертый из опрошенных детей в возрасте 10-17 лет имеет опыт работы за вознаграждение, но настораживает то, что родители только в одном из четырех случаев знали о такой занятости детей», - отметил Павленко.

По словам Павленко, самыми распространенными сферами применения детского труда является сельское хозяйство, строительство, сфера рекламных услуг (раздача газет, буклетов, открыток), а также работа в «копанках». По мнению уполномоченного, каждый из этих видов деятельности может представлять опасность для здоровья и жизни ребенка, но в большинстве случаев такая занятость детей мало контролируема.

Именно поэтому, подчеркнул Павленко, исследование даст органам власти объективную и точную информацию о реальных масштабах использования детского труда, а особенно худших его формах, занятости детей на опасных объектах, нарушениях, злоупотреблениях и обязательно будет использовано при усовершенствовании действующего законодательства.

«Мы будем настаивать, чтобы в плане мероприятий по выполнению в 2014 году Общегосударственной программы «Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года, тема детского труда обязательно звучала», - отметил Павленко.

В свою очередь представитель Международной организации труда отметил, что, учитывая значительное внимание Президента Украины к вопросу защиты прав ребенка, поддержка Уполномоченного Президента по правам ребенка для МОН в проведении исследования важна.

Последнее национальное исследование по поводу детского труда в Украине было проведено МОН в 1998-2000 годах, которое позволило определить проблемные зоны относительно защиты прав детей на образование, развитие, отдых, но не дало объективного ответа о распространении худших форм детского труда, о количестве детей, вовлеченных в противоправные действия, в теневой сектор экономики.