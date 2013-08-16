Уровень безработицы в Украине снизился до 1,6%

Уровень безработицы в Украине в июле 2013 года снизился до 1,6% от общего количества трудоспособного населения с 1,7% в июне, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в июле составило 451,5 тыс. человек против 465,3 тыс. человек в июне.

Количество безработных, получающих пособие, в июле составило 353,5 тыс. человек против 360,3 тыс. человек в июне. При этой средний размер пособия в июле составил 1133 грн, что на 46 грн больше июльского показателя (1087 грн).

Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в июле составил 57 человек против 59 человек в июне.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества трудоспособного населения с 1,9% в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты в мае составила 1119 грн. Конкурс на 10 вакантных мест в мае составлял 67 человек.

В июле Министерство социальной политики Украины инициировало подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных. По мнению министра Натальи Королевской, в Украине необходимо прекратить практику постоянных дотаций безработных и наладить механизм стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест.

Кроме того, министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий и продумывает механизм наказания предприятий – вплоть до штрафов – за сокрытие информации об имеющихся вакансиях.

Читайте также: Число безработных в еврозоне упало впервые за 2 года

Безработица в Греции достигла нового рекорда