Численность украинцев снова уменьшилась

Численность населения Украины в июне по сравнению с маем текущего года сократилась на 10,5 тыс. человек (0,02%) и на 1 июля составила 45 млн 469 тыс. 812 человек, сообщает Государственная служба статистики.

Сокращение населения в июне произошло преимущественно в городах, количество жителей которых на 1 июля составило 31 млн 331 тыс. 540 человек против 31 млн 341 тыс. 839 человек на 1 июня. Показатель сельского населения на 1 июля практически не изменился по сравнению с июньским и составил 14,138 млн человек.

По сравнению с июлем 2012 года сокращение населения составило 92,177 тыс. человек.

Коэффициент рождаемости составил 10,4 на тысячу жителей, смертности - 14,9 на тысячу жителей.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 июня текущего года составила 45 млн 480 тыс. 315 человек, что на 14 тыс. 937 человек (0,03%) меньше показателя на 1 мая 2013 года (45 млн 495 тыс. 252) и на 85 тыс. 594 человека (0,19%) меньше показателя на 1 июня 2012 года (45 млн 565 тыс. 909).

По мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.