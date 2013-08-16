Семьи погибших на «Стироле» получили по 1 млн грн

Крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перечислил по 1 млн грн семьям сотрудников, трагических погибших при взрыве на аммиакопроводе 6 августа текущего года, сообщила пресс-служба OSTCHEM.

Как сообщается, все средства перечислены на счета и выплачены в дополнение к компенсации, предусмотренной законодательством. Кроме того, предприятие взяло на себя выплату всех связанных с этой компенсацией налогов.

«Кроме этого, «Стирол» в полном объеме оплачивает лечение и реабилитацию всех пострадавших сотрудников, а также оказывает им материальную помощь. Размер этой помощи определила специально созданная на предприятии комиссия, которая учитывала как медицинские показания, так и социальное положение сотрудников», - сообщила пресс-служба OSTCHEM.

По данным холдинга, на данный момент в реанимации Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения остаются двое пострадавших в результате аварии. Еще 27 человек проходят лечение в областной больнице профессиональных заболеваний. Жизни пациентов ничего не угрожает, они обеспечены всем необходимым.

Председатель правления концерна «Стирол» Сергей Павлючук, комментируя ситуацию подчеркнул, что предприятие оказывает полное содействие работе всех государственных комиссий, которые работают на заводе. «Пока же наш приоритет – поддержать наших пострадавших сотрудников и их семьи», - цитирует пресс-служба OSTCHEM Павлючука.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на заводе № 1 концерна «Стирол» во время планового капитального ремонта произошла разгерметизация аммиакопровода и выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 23 были госпитализированы с ожогами и отравлением. Позднее за помощью обратились другие пострадавшие. Авария на аммиакопроводе была устранена за 30 минут и не составила экологической угрозы населению.

Для расследования причин случившегося была сформирована специальная правительственная комиссия, результаты работы которой будут представлены лично Президенту Украины Виктору Януковичу.

Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) вошел в состав холдинга OSTCHEM, объединяющего азотные активы Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в 2010 году. За три года объем инвестиций в предприятие со стороны Group DF составил 1,033 млрд грн.