Потребительские настроения украинцев остаются на уровне 2000 года

Потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но на низком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил заместитель директора GfK Ukraine Глеб Вышлинский на круглом столе «Экономика независимости. Достижения и упущенные шансы».

«Во время президентства Виктора Януковича сначала был пик ожидания, потом разочарование, а сейчас, наконец-то, обещанная стабилизация. Но она произошла на низком уровне, и фактически эта стабилизация осталась на уровне 2000 года», - сообщил эксперт, представляя исследование компании.

Вышлинский отметил, что такую стабилизацию нельзя назвать позитивной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, в то время как он должен был бы расти.

Также эксперт сообщил, что наравне с индексом потребительского настроения измеряется индекс склонности потребления, который на сегодняшний день в Украине также стабилизирован, но тоже на низком уровне.

«Сейчас мы видим, что фактически украинцы стали большими реалистами. Они понимают, что если у них нет доверия к власти... то свои потребительские желания нужно придерживать», - сказал он.

При этом исследование показало, что на сегодняшний день индекс ожидания безработицы в Украине по сравнению с прошлыми годами вырос.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в свою очередь отметил, что Украина за все годы независимости в целом не смогла реализовать свой экономический потенциал, что отражается и на индексах потребительского настроения.

«Конечно, нельзя сказать, что Украина все эти годы не развивалась и не развивается. Что-то у нас, конечно, развивается. Но ощущения того, что мы что-то теряем вопреки «усилиям» тех или иных властных структур, у меня, по крайней мере, остается», - сказал Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), вырос на 10,6% - до 476,583 млрд грн.

Справка УНИАН. GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительского настроения в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.