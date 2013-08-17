Кабмин в понедельник заслушает отчет о работе социальных фондов

Кабинет министров Украины намерен на своем заседании в понедельник, 19 августа, заслушать отчеты о работе фондов социальной защиты, в том числе Фонда социальной защиты на случай безработицы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

«В понедельник на оперативном заседании правительства будет заслушан отчет о работе фондов социальной защиты», - сказал Азаров.

Отдельный вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, – состояние дел с выплатами пособий по безработице. «В понедельник на совещании мы рассмотрим работу всех фондов, в том числе и по выплате пособий по безработице. Руководители фондов отчитаются о своей работе», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики Украины, объем пособий по безработице в текущем году составляет почти 6 млрд грн. В прошлом году - порядка 5 млрд грн. Вместе с тем, Минсоцполитики считает, что необходимо направлять эти средства не столько на выплату пособий, сколько на стимулирование работодателей создавать новые рабочие места, сокращая таким образом общий уровень безработицы.

По данным Государственной службы статистики Украины, средний размер пособия по безработице в Украине в июле составил 1113 грн.

Уровень безработицы в Украине в июле 2013 года снизился до 1,6% от общего количества трудоспособного населения с 1,7% в июне. В абсолютных цифрах количество безработных в июле составило 451,5 тыс. человек против 465,3 тыс. человек в июне. Количество безработных, получающих пособие, в июле составило 353,5 тыс. человек против 360,3 тыс. человек в июне.