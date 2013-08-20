Фонд соцстраха увеличил финансирование на оздоровление детей

В этом году за счет Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности значительно увеличено финансирование на отдых и оздоровление детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявила руководитель ведомства Наталия Королевская по итогам совещания руководителей фондов соцстраха у премьер-министра Николая Азарова.

«Значительным достижением фонда является то, что в этом году увеличено финансирование оздоровления детей. В частности, правление фонда утвердило финансирование оздоровления детей застрахованных лиц на сумму 386,2 млн грн. Это на 170,4 млн грн, или 79% больше, чем в 2012 году», - сказала Королевская.

Она сообщила, что, по оперативной информации, более 236 тыс. детей уже оздоровились или находятся на оздоровлении за счет средств фонда, из них 64 тыс. детей была оплачена полная стоимость путевок.

По словам Королевской, при поддержке Минсоцполитики как представителя стороны государства, профсоюзов и работодателей правлением фонда принято решение об уменьшении размера оплаты за санаторно-курортное лечение для взрослого с ребенком и для взрослого с двумя детьми.

«Для лечения ребенка и взрослого долю, которую вносит застрахованное лицо, теперь составляет 10% стоимости путевки вместо 15%, а на лечение двух детей и взрослого – путевки предоставляются бесплатно», - отметила министр.

Относительно санаторно-курортного лечения в целом, то, по словам Королевской, в этом году его финансирование возросло на 55,2%, что даст возможность обеспечить такими путевками около 300 тыс. застрахованных лиц и членов их семей – на 59% больше, чем в 2012 году.