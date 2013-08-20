Уровень безработицы в Украине не изменится до середины 2014 года - эксперты

До середины 2014 года ситуация с безработицей в Украине будет стабильной, с тенденцией снижения, сообщили специалисты Ассоциации профессионалов по управлению персоналом на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил исполнительный директор ассоциации Андрей Николов, по результатам первого квартала 2013 года уровень безработицы в Украине составил 8%, что на 0,4% меньше уровня аналогичного периода 2012 года и на 3,4% ниже среднего показателя стран ЕС.

"Существует условный "треугольник занятости". Это бизнес, образование, власть. Бизнес ориентирован на легализацию рабочих мест и сотрудничество с образованием, хотя его можно критиковать за фокусировку на краткосрочных стратегиях и низкий уровень социальной ответственности. Образование же, нацелено на постепенное реформирование отрасли, но инертность оставляет ее на обочине рынка труда", - сказал эксперт.

Среди эффективных методов, принятых в последние полгода Министерством социальной политики, Николов отметил введение ваучеров для переквалификации людей от 45 лет, льготы по Единому социальному взносу работодателю при условиях предоставления первого рабочего места молодому специалисту или создания высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам президента комитета сертификации ассоциации Дмитрия Козлова, в ближайшие 6-9 месяцев не стоит ждать каких либо кардинальных сдвигов показателя безработицы, а изменения будут только на уровне отраслей.

"Мы предполагаем, что позитивные изменения на рынке труда будут в информационных технологиях, в медиа, в агросекторе. Что касается таких отраслей как торговля, энергетика и фармацевтика, то скорее всего ситуация не изменится", - сказал Козлов.

При этом эксперт отметил, что существуют риски, о которых ранее было трудно предположить, тем не менее, в данный момент они очень актуальны.

"Ряд предприятий очень тесно взаимодействует с Таможенным союзом и сегодняшние события могут привести к тому, что украинская продукция столкнется с трудностями в экспорте. Вполне возможно, что HR-менеджеры этих компаний уже думают о сокращениях", - сказал Козлов.

Как сообщал УНИАН, количество безработных, получающих пособие, в июле составило 353,5 тыс. человек против 360,3 тыс. человек в июне. При этой средний размер пособия в июле составил 1133 грн, что на 46 грн больше июльского показателя (1087 грн). Конкурс на 10 вакантных мест в июле составил 57 человек против 59 человек в июне.