Кабмин увеличил компенсации инвалидам на бензин и ремонт машин

Кабинет министров Украины с 1 января 2014 года почти в 1,5 раза увеличил размер компенсации инвалидам на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

Соответствующе постановление №537 от 7 августа размещено на сайте правительства.

Согласно документу, фиксированный размер компенсаций заменен размером в процентах от прожиточного минимума.

“Установить, что денежные компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей выплачиваются инвалидам, законным представителям детей-инвалидов, имеющих автомобили и мотоколяски, - в размере соответственно 22% (208 грн - УНИАН) и 16% (152 грн - УНИАН) прожиточного минимума на одного человека, потерявшего трудоспособность, в расчете на месяц, на транспортное обслуживание - в размере 29% (275 грн.- УНИАН) прожиточного минимума на одного человека, потерявшего трудоспособность, в расчете на месяц", - говорится в документе.

Напомним, что на сегодняшний день с 1 января 2007 г. денежные компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей выплачиваются инвалидам, законным представителям детей-инвалидов, имеющих автомобили и мотоколяски, - в размере соответственно 142 и 94 грн, на транспортное обслуживание - в размере 192 грн.

С 1 января 2013 года размер прожиточного минимума в Украине (в соответствии с законом Украины «О государственном бюджете на 2013 год») в расчете на одного человека, потерявшего трудоспособность, в месяц составляет 894 грн.

С 1 декабря 2013 года он будет увеличен до 949 грн.