Россия изменила правила пребывания иностранцев на территории страны

МИД Украины разъясняет новые правила пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в связи с принятием изменений в миграционное законодательство этой страны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Посольства Украины в РФ, в Российской Федерации вступили в силу Федеральный закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” и Федеральный закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации с целью усовершенствования миграционного законодательства и ответственности за его нарушение”.

В частности, внесенными изменениями в первый и упомянутые законы устанавливается возможность ограничения права иностранного гражданина на въезд в Российскую Федерацию, если он два и более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности на территории РФ, а также если иностранный гражданин передается иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.

Запрещается въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, если в отношении его вынесено решение о депортации, реадмиссии или административном выдворении за пределы Российской Федерации, или в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации он был передан Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, или имеет неснятую либо непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, или два и более раза в течение одного года привлекался к административной ответственности.

В случае повторного вынесения в отношении иностранного гражданина решения о депортации, реадмиссии или административном выдворении за пределы Российской Федерации срок ограничения его права на въезд в Российскую Федерацию составит десять лет.

Изменениями во второй упомянутый закон предусмотрено установление запрета на въезд в Российскую Федерацию в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией, до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.

Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется, если иностранный гражданин в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии или в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу, неоднократно (два и более раза) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии.