Президент заверил, что зарплата шахтеров будет расти и дальше

Президент Украины Виктор Янукович заверил, что зарплата шахтеров «будет расти и дальше».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая на торжественном собрании ко Дню шахтера.

Янукович отметил, что «среднемесячная заработная плата по отрасли сегодня достигла отметки 5 632 грн - это почти на 10% выше, чем в прошлом году и больше, чем в любой отрасли промышленности». При этом Янукович добавил: «Зарплата шахтеров будет расти и дальше. И этот рост мы связываем с ростом производительности труда, повышением эффективности работы угольных предприятий».

Президент также подчеркнул, что своевременная выплата зарплаты шахтерам - это главная задача руководителей всех уровней, это, если хотите сказать, дело чести». Янукович заверил, что государство будет жестко контролировать выполнение всех предусмотренных законом социальных гарантий шахтерам и их семьям.

«Это также касается достойного пенсионного обеспечения ветеранов шахтерского труда. А для молодых квалифицированных специалистов при выборе шахтерских профессий будут введены действенные стимулы», - пообещал глава государства.

«Все что мы делаем в угольной промышленности, мы делаем в первую очередь для людей», - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, во время празднования Дня шахтера в Донецке Янукович заявил, что в Украине до конца 2014 года будет полностью реформирован рынок угольной промышленности, также Президент отметил увеличение объемов добычи угля в Украине за последние годы.