Кабмин предлагает освободить Минсоцполитики от уплаты судебного сбора

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О судебном сборе" (о социальных выплатах).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, начиная с 2009 года, произошли массовые обращения граждан в судебные органы с исками относительно социальных выплат в региональные и местные органы социальной защиты населения (по этим судебным делам Минсоцполитики обычно привлекается как соответчик или третье лицо).

В настоящее время судами принято значительное количество решений в интересах граждан на сумму более 2 млн. грн, говорится в документе.

В то же время обжалование судебных решений требует уплаты судебного сбора, на что средства ни органам социальной защиты населения, ни Министерству социальной политики не предусмотрены.

Льготы по уплате судебного сбора определены статьей 5 Закона Украины „О судебном сборе”. Пунктом 20 этой статьи предусмотрено, что органы социальной защиты населения освобождаются от уплаты судебного сбора за представление исков по назначению и выплате всех видов государственной социальной помощи, компенсации, выплат и доплат, установленных законодательством.

Однако эта норма судами не применяется в случаях, когда вышеупомянутые органы обжалуют судебные решения как ответчики. Кроме того, указанная льгота также не применяется при обжаловании судебных постановлений, которые выносятся во время рассмотрения дела, отмечается в пояснительной записке.

Соответственно законопроектом предлагается пункт 20 части первой статьи 5 Закона Украины “О судебном сборе” изложить в редакции, согласно с которой от уплаты судебного сбора освобождаются: центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения, орган исполнительной власти Автономной Республики Крым, который реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения, структурные подразделения местных государственных администраций и исполнительные органы городских советов по вопросам социальной защиты населения - по делам, связанным с назначением и выплатой физическим лицам всех видов государственной социальной помощи, компенсаций, выплат и доплат, установленных законодательством.