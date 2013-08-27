Индия предоставит бедным продуктовую помощь на 24 млрд долларов

Нижняя палата парламента Индии после 9-часового обсуждения одобрила программу предоставления бедным пищевой помощи на сумму 24 млрд долларов в пересчете.

Программа в случае принятия предусматривает для приблизительно 800 млн человек по 5 кг зерновых в месяц по субсидирующим ценам, сообщает радио «Свобода».

Эта схема была предвыборным обещанием провластной партии «Индийский национальный конгресс», а ее воплощение в жизнь, как ожидают, поможет партии и на выборах в следующем году.

Индия с ее 1 млрд 240 млн жителей, является второй по количеству населения страной мира после Китая. В то же время в ней живет треть всех бедняков мира.