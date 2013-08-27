Размер пенсий в Беларуси вырос на 26%

Минск. В Беларуси реальный размер назначенных пенсий (рассчитанных с учетом изменения индекса потребительских цен на товары и услуги) в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года увеличился на 26%, по сравнению с июнем 2013 года – на 9,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете.

Как сообщалось ранее, с 1 июля в Беларуси были увеличены размеры пенсий, выплачиваемых органами по труду, занятости и социальной защите.

Так, средний размер назначенных пенсий составил 235 долл., что в 2,6 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту составил 244 долл., по инвалидности – 213 долл., по случаю потери кормильца – 154 долл., социальных пенсий – 101 долл.

Средний размер пенсии в Украине во втором квартале т.г. вырос на 8 грн (1 долл.) по сравнению с показателем первого квартала – до 1482 грн (185 долл.).