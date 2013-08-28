Китай потратит триллионы на урбанизацию

Китай должен будет потратить по крайней мере 41,6 трлн юаней (6,8 трлн долларов) в течение 20 лет для интеграции сельских работников в города. Только после этого будет ощутима польза от урбанизации.

При этом расходы могут превышать 75 трлн юаней при сценарии с более активными тратами на улучшение условий жизни и качество жилья, отмечается в исследовании ООН. Согласно прогнозу организации городское население в Китае вырастет с 666 млн в 2010 г. до 976 млн в 2030 г., а интегрировать будет необходимо порядка 210 млн рабочих-мигрантов, сообщают Вести.ru.

В ООН считают, что миграция такого большого количества сельских жителей в города не будет способствовать социальной стабильности, благоустроенности города и устойчивому развитию. Фактически на каждого мигранта правительство должно будет потратить 80 тыс. юаней. Если не учитывать пенсионные расходы, то цифра составляет 46 тыс. юаней. Напомним, что номинальный валовой продукт Китая в прошлом году составил 51,9 трлн юаней.

Значительно увеличить долю городского населения и сделать ее доминирующей в Китае планируется в течение 60 лет, Европе потребовалось 150 лет, а в Латинской Америке на это ушло 210 лет.

Премьер Китая Ли Кэцян считает, что урбанизация является важным фактором для роста экономики, модель которой опирается на потребление, а не на инвестиции и экспорт. Он делает ставку на то, что 260 млн рабочих и членов их семей станут постоянными городскими жителями, а это повысит уровень потребления и поддержит экономический рост.

В этом году ВВП может вырасти на 7,5%, считают экономисты, опрошенные Bloomberg. По оценкам Всемирного банка, ежегодный рост ВВП замедлится до 7% в среднем в течение пяти лет до 2020 г. и до 5,9% к 2025 г.

Одним из самых острых вопросов, стоящих перед политиками, является финансирование урбанизации. Необходимо создавать инфраструктуру, учитывать расходы на обеспечение миллионов новых граждан услугами здравоохранения, социального обеспечения и образования.

Эксперты отмечают, что основная нагрузка ложится на бюджеты муниципалитетов, а они могут оказаться не в состоянии выдержать эти расходы. Так, например, для переселения 700 тыс. человек в Пекин потребуется порядка 77 млрд юаней в год, что эквивалентно увеличению налоговых поступлений на 25%.

При этом сельские жители выбирают для переселения крупнейшие города, которых насчитывается около 70, так как это открывает для них отличные возможности для трудоустройства, возможности получения образования, медицинских услуг. Другие 610 городов не могут так привлекать мигрантов, поэтому они успехом не пользуются.

Сейчас в городских районах проживает порядка 691 млн человек, тогда как в сельской местности - порядка 657 млн. Уровень урбанизации вырастет примерно до 66-67% к 2013 г., то есть каждый год из сельской местности в города будет переезжать около 13 млн человек.