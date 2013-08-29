В России хотят ввести обязательное выдворение мигрантов-нарушителей

Депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов в четверг, 29 августа, внесли в Госдуму законопроект, который предполагает обязательное выдворение мигрантов, нарушивших режим пребывания в РФ.

Согласно действующему законодательству, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания влечет штраф и возможность административного выдворения. К подобным нарушениям относится, в том числе, уклонение от выезда из России по истечению установленного срока, несоответствие заявленной цели въезда фактически осуществляемой в период пребывания в РФ деятельности, трудовая деятельность без разрешения на работу, уклонение от прохождения иммиграционного контроля, передает РИА "Новости".

Учитывая серьезность и масштабы этих нарушений, инициаторы законопроекта предлагают прописать в законодательстве, что мигранты, нарушившие режим пребывания, должны нести ответственность в виде различного размера штрафа с безусловным административным выдворением за пределы России.

Как сообщал УНИАН, Федеральная миграционная служба России предлагает упростить систему получения российского гражданства для бизнесменов и молодежи.

ФМС также выступает за модернизацию системы разрешений на временное проживания в РФ и создание балльной системы отбора для получения вида на жительство в стране.

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