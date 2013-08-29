Медицинское страхование в Украине введут до 2015 года

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заявляет, что до 2015 года в стране будет введено обязательное медицинское страхование.

Об этом она сказала на встрече со студентами Николаевского базового медицинского колледжа, сообщает Радио «Свобода».

«Мы должны до 2015 года выйти с законом об обязательном медицинском страховании, где будет очерчен финансовый механизм – совсем другой, чем сегодня. Будут распределены категории: кто за кого платит, и какая ответственность с обеих сторон – медика и гражданина», – сказала Богатырева.

Кроме того, министр отметила, что Минздрав продолжит внедрение реиндексации – компенсации стоимости лекарств для некоторых больных.