В Румынии десятая часть населения выехала на заработки в ЕС

По официальным данным, общее количество граждан Румынии, выехавших на заработки в страны ЕС, - 2,1 млн человек, что составляет более 10% населения страны. Об этом говорится в обнародованном сегодня проекте Национальной стратегии Румынии по трудоустройству на 2013-2020 годы, передает ИТАР-ТАСС.

"Из них 890 тыс. работают в Италии, 825 тыс. - в Испании и более 110 тыс. трудоустроились в Германии. Существенный рост числа гастарбайтеров был зарегистрирован после вступления страны в ЕС в 2007 году, что создало определенный дисбаланс на рынке труда", - подчеркивается в документе. По данным статистики, поступающие от работающих за рубежом сотни миллионов евро позволяют выжить оставшимся в стране их родным и близким.

Особенно важным фактором сегодня, по мнению авторов стратегии, остается разработка механизмов социальной защиты румынских гастарбайтеров. Дело в том, что большинство стран ЕС не торопятся заключать с Румынией соглашения о защите их прав. Это заставляет румынских гастарбайтеров соглашаться на самую грязную работу, идти на различные уловки и нарушения законов, что вызывает негативное отношение к ним властей.

По данным, которые привела министр труда Мариана Кымпяну, правительству удалось подписать договоры, защищающие своих граждан, только с Италией и Кипром. "В настоящее время мы ведем переговоры по этому вопросу с Германией, Голландией, Бельгией, Великобританией, Ирландией и даже США", - сказала она, не уточнив при этом, когда ожидается их подписание. При этом министр признала, что "работающие за рубежом румыны не спешат отстаивать свои трудовые права, даже если имеют для этого юридические основания".

Ранее глава МВД Великобритании Тереза Мэй заявила о введении после 2014 года дополнительного контроля на своих границах, чтобы ограничить въезд румынских и болгарских граждан. В ответ МИД Румынии обвинил официальный Лондон в дискриминации своих соотечественников.