В столице социальному хлебу выделят отдельные полки

Социальный хлеб в столичных магазинах должен выставляться на отдельных полках с соответствующей информацией, чтобы покупатели могли его сразу найти.

Об этом заявила директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Людмила Денисюк во время встречи с представителями наибольших торговых сетей, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Она в очередной раз подчеркнула, что 22 августа между КГГА и ПАО «Киевхлеб» был подписан Договор о сотрудничестве, согласно которому не допускается повышение цен на «социальные сорта» хлеба, и этот хлеб должен присутствовать на полках магазинов Киева. А в соответствии с распоряжением КГГА №741 от 8 мая 2012 года, надбавка на такой хлеб не может превышать 15%.

«Я прекрасно понимаю, что киевская власть не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнеса. Но я собрала вас сегодня, чтобы напомнить о понятии социальной ответственности и этики бизнеса. В наше непростое время, когда все дорожает, очень важным является то, чтобы товары первой необходимости не дорожали и не исчезали с полочек магазинов», – сказала Денисюк.

Она также подчеркнула, что речь идет именно о хлебе простой рецептуры, в состав которого входит только мука, вода, дрожжи и соль. Цены на другие сорта хлеба не регулируются.

Денисюк обратила внимание представителей торговых сетей на то, что «социальный хлеб» не так уж и легко найти на полочках магазинов.

Именно поэтому городские власти предложили разместить в супермаркетах специальные отдельные полочки, с четкими заметными надписями, для «социального хлеба». Причем на таких полочках может и должен размещаться хлеб разных производителей, а потребитель сам определится, что ему больше нравится, отметила она.

Денисюк попросила представителей наибольших торговых сетей столицы прислушиваться к соответствующей просьбе киевских властей и жителей столицы. А представителей СМИ призвала держать этот вопрос на контроле и по возможности лично проверить наличие хлеба простой рецептуры в супермаркетах Киева.