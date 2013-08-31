В бюджете не хватает денег на социальные инициативы Януковича

Администрация президента Виктора Януковича пришла к выводу, что из-за спада в экономике на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры бюджет не добирает запланированные налоговые поступления. В результате под угрозой оказалось выполнение социальных инициатив президента, считают в АП.

Как констатируется в письме за подписью первого заместителя главы президентской администрации Ирины Акимовой, текстом которого располагает ZN.UA, "итоги января—июля 2013 г. свидетельствуют, что напряженность ситуации в бюджетной сфере растет".

При этом отмечается, что в целом за семь месяцев текущего года доходы общего фонда госбюджета на 354,9 млн грн, или на 0,2%, отстали от запланированного на этот период объема поступлений. При этом объем налоговых поступлений не дотянул до плана на 3,2 млрд грн, в то время как Национальный банк перечислил в госбюджет 12,5 млрд грн (на 4 млрд больше запланированного на этот период объема).

Вроде бы такой недобор не должен вызывать особых поводов для беспокойства — отечественные госфинансы знавали и куда худшие времена. Согласно последним опубликованным данным Госказначейства, доходы госбюджета Украины в январе—июле 2013 г. составили 189,7 млрд грн, что почти на 2% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

На фоне нынешней динамики ВВП (-1,1% по итогам первого полугодия с.г.) это можно было бы рассматривать как более чем приемлемый результат. Однако в законе о госбюджете заложено увеличение доходов на 5,3% (до 363,1 млрд грн) по сравнению с фактическими прошлогодними поступлениями (344,7 млрд грн). В то время как из-за чрезвычайно высокой доли защищенных статей в основной государственной финансовой смете (около 95%) особого пространства для маневра нет.

Как отмечается в письме Акимовой, в сложившихся условиях основным источником покрытия дефицита общего фонда госбюджета, составившего за семь месяцев 31,4 млрд грн (в целом на год проектом основной сметы предусмотрено 44,5 млрд), стали внутренние заимствования, составившие 69,31 млрд грн (на 7,2% больше плана). Активно практиковавшееся в начале года привлечение на внешних рынках стало проблематичным из-за ухудшения их конъюнктуры и снижения оценок качества платежеспособности суверена рейтинговыми агентствами. В результате котировки доходностей десятилетних украинских евробондов выросли с 6,9–7,4% в мае до 9,3% в августе, что означает серьезное удорожание стоимости новых заимствований или рефинансирования существующих обязательств.

В то же время, подчеркивается в письме, "приватизация госимущества, средства от которой также являются источником финансирования дефицита бюджета, идет очень медленно". Так, по состоянию на 1 августа с.г. из этого источника в госказну направлено 182,1 млн грн, что составляет только 5,5% планового задания на этот период и 1,7% — целевого показателя на весь год.

Традиционная проблема — средства Единого казначейского счета (ЕКС) отвлекаются на предоставление займов на покрытие временных кассовых разрывов местных бюджетов и Пенсионного фонда. Так, за семь месяцев текущего года задолженность ПФУ по займам с ЕКС составляла 48,4 млрд грн, а местных бюджетов — 11 млрд грн (или 230% к показателю на начало года).

На основании всего вышеизложенного в АП высказывают особую обеспокоенность тем фактом, что невыполнение плана бюджетных поступлений ставит под угрозу реализацию разработанных на Банковой социальных президентских инициатив, а также приоритетных заданий модернизации социальной сферы.

Так, на реализацию социальных инициатив и модернизацию социальной сферы в текущем году необходимо дополнительно 1,7 млрд грн из госбюджета. А в рамках модернизации системы медицинского обслуживания на реализацию приоритетных заданий главы государства — 1,4 млрд. Отдельным президентским поручением правительству уже было вменено до 15 августа с.г. внести в парламент законопроект, предполагающий соответствующие изменения в госбюджет-2013.

Однако, как резюмируется в письме, выполнение этой задачи невозможно без поиска и определения новых источников ресурсов, в частности, внедрения мер по расширению и легализации базы налогообложения, повышения ставок налогов на подакцизные товары, употребление которых негативно сказывается на здоровье граждан, усиления государственного финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.