Протесты в Бразилии парализовали общественный транспорт

Протестные демонстрации, организованные бразильскими профсоюзами, оставили без общественного транспорта миллионы людей в нескольких городах страны.

Протестующие требуют от властей изменений в трудовом законодательстве и улучшения коммунальных услуг. В Сан-Паулу в акциях протеста участвовали школьные учителя, сталевары и студенты.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Бразилии, нынешние акции были созваны профсоюзами - в отличие от предыдущих народных выступлений два месяца назад, когда протестные настроения разжигались в основном в социальных сетях.

Профсоюзы планируют провести демонстрации в 23-х из 27-ми штатов страны.