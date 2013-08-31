Протесты в Бразилии парализовали общественный транспорт
13:09, 31 августа 2013Соцполитика
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Протестные демонстрации, организованные бразильскими профсоюзами, оставили без общественного транспорта миллионы людей в нескольких городах страны.
Протестующие требуют от властей изменений в трудовом законодательстве и улучшения коммунальных услуг. В Сан-Паулу в акциях протеста участвовали школьные учителя, сталевары и студенты.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Бразилии, нынешние акции были созваны профсоюзами - в отличие от предыдущих народных выступлений два месяца назад, когда протестные настроения разжигались в основном в социальных сетях.
Профсоюзы планируют провести демонстрации в 23-х из 27-ми штатов страны.
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