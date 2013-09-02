Срок администрирования соцвзноса органами Пенсионного фонда продлен

Министерство доходов и сборов Украины и Пенсионный фонд Украины (ПФУ) договорились о том, что администрирование социального взноса на обязательное социальное страхование в сентябре будут вести территориальные органы Пенсионного фонда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Все процедуры по принятию и обработке отчетов о сумме начисленного единого взноса на общеобязательное государственное страхование и учету уплаты страховых взносов в карточках личных счетов плательщиков в сентябре будет осуществлять Пенсионный фонд. И именно на его адрес необходимо до 20 сентября прислать отчеты о сумме начисленного соцвзноса», - говорится в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, указом Президента Украины функция администрирования соцвзноса возложена на Министерство доходов и сборов. Однако исходя из переходных положений Закона Украины «О внесении ряда изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы», принятого 4 июля текущего года, было принято решение о продлении полномочий Пенсионного фонда по администрированию единого взноса до 31 августа 2013 года. В этой связи в августе текущего года Пенсионный фонд Украины был также уполномочен принимать и обрабатывать августовские отчеты о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Министр доходов и сборов Александр Клименко неоднократно заявлял, что министерство готово к администрированию единого социального взноса. В свою очередь министр социальной политики Наталья Королевская заявляла, что передача функций по администрированию социального взноса позволит Пенсионному фонду активнее заниматься проблемами пенсионеров.

В марте 2013 года первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов также заявлял, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. При этом компенсатором вероятных потерь может стать введение всеобщего декларирования, легализация заработных плат и борьба с повсеместным начислением минимальных заработных плат.