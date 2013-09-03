ООН: Число сирийских беженцев достигло 2 миллионов

Число сирийских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за продолжающегося конфликта, достигло 2 миллионов.

Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев, передает русская служба Би-Би-Си.

За последние полгода число беженцев удвоилось.

Еще 5 миллионов человек бежали от гражданской войны в другие районы страны.

В общей сложности около трети населения пришлось оставить свои дома.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес заявил, что многие беженцы живут в ужасающих условиях, но им невозможно оказать помощь.

Он подчеркнул, что важно не допустить распространения конфликта на соседние страны, что может взорвать ситуацию на Ближнем Востоке.