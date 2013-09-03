Янукович попросил Раду внести изменения в бюджет

Президент Украины Виктор Янукович призвал Верховную Раду как можно скорее внести изменения в государственный бюджет на 2013 год в части повышения зарплат медикам и социального обеспечения детей из малообеспеченных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 3 сентября во время торжественного открытия третьей сессии Верховной Рады 7-го созыва.

«Прошу вас (народных депутатов Украины - УНИАН) внести изменения в текущий государственный бюджет и предусмотреть в нем средства на надбавки врачам скорой медицинской помощи. Таким правом они наделены с 1 октября», - сказал Янукович.

По его словам, недостаточной остается государственная помощь малообеспеченным семьям с детьми. «Прошу в скором времени принять изменения в бюджет и повысить гарантированный минимум для детей из малообеспеченных семей», - отметил глава государства.

Кроме того, он обратил внимание парламентариев на необходимость своевременной разработки госбюджета на 2014 год.

«Осенняя парламентская сессия – время завершения работы над главным финансовым документом на 2014 год. Основные требования к проекту госбюджета на 2014 год изложены в послании к парламенту, - подчеркнул Янукович. - Уверен, что правительство и депутаты сделают правильные выводы из бюджетных проблем, возникших в текущем году. И наращивание государственных инвестиций станет мощным импульсом экономического роста, и будет способствовать модернизации хозяйственного комплекса».

Он также призвал парламент продумать поддержку местной власти, поскольку многие проблемы, по словам Януковича, решаются именно на местном уровне. «Кроме своевременности перечисления дотаций и субвенций, необходимо найти пути роста собственных доходов органов местного самоуправления», - сказал Президент.

При этом он призвал оптимизировать структуру социальных расходов. «Низкие социальные стандарты зачастую связаны не с низким уровнем финансирования, а с неэффективным расходованием бюджетных средств», - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября торжественно открылась третья сессия Верховной Рады 7-го созыва. На торжественном открытии присутствовали Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства. В ходе своего выступления Виктор Янукович призвал парламент к скорейшему принятию законопроектов для выполнения условия подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и расширенной зоной свободной торговли с Европейским Союзом. Кроме того, глава государства назвал в числе первостепенных задач правительства и парламента реализацию стратегии импортозамещения в Украине посредством стимулирования национального производителя, а также реализацию глубоких социальных реформ.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.