Испания проведет пенсионную реформу

Испания продолжит проведение пенсионной реформы, которая свяжет прогнозируемую продолжительность жизни с экономическим циклом, без повышения пенсионного возраста.

Об этом заявила министра труда и социального страхования Фатима Баньес. Реформа, которую правительство провело для профсоюзов, будет включать увязку пенсии к инфляции уже со следующего года, связывая их по более сложной формуле, которая также учтет систему доходов, сообщают Вести.ru.

Испания испытывает давление Брюсселя, который требует от правительства реформирования пенсионной системы, чтобы преодолеть дисбаланс в экономике, так как рост безработицы оказывают значительную нагрузку на фонды социального страхования.

Несмотря на недавние изменения по ограничению досрочного выхода на пенсию, стареющее население и низкая рождаемость стали также очередной головной болью Испании. Правящая “Народная партия” реализует более фундаментальные реформы, чтобы сделать пенсионную реформу более устойчивой.

Баньес заявила на пресс-конференции, что правительство предлагает ввести минимальный ежегодный рост пенсии на 0,25%, поэтому они не могут номинально сокращаться. Вероятно, предлагаемая реформа не пользуется популярностью у части электората, поэтому правительству потребуется убедить своих избирателей.

Наряду с этим кабинет намерен установить верхнюю границу пенсии, чтобы не допустить рост пенсии более чем на 0,25% выше уровня инфляции.

“Наше предложение предполагает, что достойные пенсии будут у пенсионеров не только сегодня, но и завтра, - отметила министр Баньес. - Пенсионные выплаты будут увязаны со средней продолжительностью жизни на 2019 год".