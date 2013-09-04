Европе грозит острая нехватка рабочей силы

Европа рискует столкнуться с острой нехваткой рабочей силы и ростом бремени пенсионных расходов, если европейские страны не предпримут конкретных шагов для вовлечения в работу большего числа пожилых людей, а также тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, сообщают Вести.ru.

В новом докладе, опубликованном Международным центром долголетия (ILC), говорится, что без реформ число работников, поддерживающих одного пенсионера, сократится вдвое: с четырех до двух, тем самым увеличится нагрузка на меньшее количество людей.

Это отражает не только увеличение продолжительности жизни в Европе, но и падение рождаемости в течение последних десятилетий до слишком низкого уровня, чтобы поддерживать стабильный уровень населения.

И в то время как миграция может играть важную роль в росте числа работников, прогнозируемое число трудоспособных миграций - 60 млн трудоспособных мигрантов (0,2% населения) в течение последующих 50 лет - слишком мало, чтобы изменить показатель коэффициента демографической нагрузки.

“ЕС потребует гораздо более высокий уровень чистой миграции для поддержания коэффициента демографической нагрузки на оптимальном уровне,- подчеркивается в докладе. - Пожилые работники могут стать тем трудовым ресурсом, который требуется для решения вопроса”. При этом авторы добавляют, что к 2020 г. потребуются 11 млн мигрантов.

Однако реализовать такие планы крайне сложно. Например, Европейский Совет не смог реализовать цель по повышению к 2010 г. долю рабочих в возрасте 55-64 лет с 37% до 50%. Средний возраст выхода на пенсию вырос незначительно до 61,4 лет с 60,1 лет.