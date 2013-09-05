Безработица во Франции достигла рекордного уровня

Уровень безработицы во Франции во II квартале этого года вырос до максимального уровня с 1998 года, хотя правительство пытается создавать рабочие места во второй по величине экономике еврозоны.

Безработица во Франции достигла 10,9% во II квартале по сравнению с 10,8% в I квартале, свидетельствуют данные Национального бюро статистики Insee, сообщают Вести.ru.

Без учета заморских территорий Франции уровень безработицы не изменился и составил 10,7%.

Борьба с безработицей является главной целью президента Франции Франсуа Олланда, который пообещал сократить показатель к концу текущего года.

При этом экономика Франции по итогам II квартала выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а таких темпов недостаточно для успешной борьбы с безработицей.