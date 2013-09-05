Число заявок на пособие по безработице в США заметно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. и составило 323 тыс., сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет Министерства труда.

Согласно пересмотренным данным количество заявок за предыдущую неделю составляло 332 тыс., а не 331 тыс., как сообщалось ранее.

Прогноз аналитиков предусматривал снижение числа заявок на 1 тыс. с объявленного ранее уровня до 330 тыс.

Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 24 августа, снизилось на 43 тыс. и составило 2,951 млн человек.

При этом среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, снизилось до 328,5 тыс. с 331,5 тыс.