Власти Малави продали президентский самолет, чтобы накормить миллион голодающих

Министерство финансов Малави планирует направить 15 млн долларов, вырученных от продажи самолета Президента республики, на закупку продовольствия для более чем миллиона граждан, страдающих от хронического недоедания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, правительство Малави вызвало недовольство государств-доноров из числа стран Запада, когда за счет государственного бюджета, но 40% состоящего из международной помощи, приобрело для главы государства бизнес-джет Dassault Falcon 900EX. Продажа лайнера использована властями для восстановления авторитета у партнеров и собственного населения в преддверии выборов.

"Полученные от продажи президентского самолета 15 млн долларов будут использованы для закупки кукурузы и бобов для голодающих граждан", - заявил представитель финансового ведомства страны Нэшен Мсовойа.

Малави относится к числу наименее развитых стран мира, как по объему ВВП, так и продолжительности жизни населения.