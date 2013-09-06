ООН нужно 3,5 млрд долл. для помощи сирийским беженцам

В Организации объединенных наций заявили, что для разрешения кризиса, вызванного бегством из страны более двух миллионов сирийцев, нужно около 3,5 млрд долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Страны-доноры должны пересмотреть свой вклад в решение проблемы и быть щедрыми, заявила заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос.

По оценкам ООН, два миллиона сирийцев бежали из страны, еще четыре миллиона считаются внутренне перемещенными лицами, т.е. вынужденными покинуть свои жилища, но не пересекавшими границу.

Ранее агентство ООН по делам беженцев предупреждало, что ситуация с беженцами может тяжело сказаться на соседних с Сирией государствах и привести к нестабильности во всем регионе.