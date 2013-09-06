Уровень безработицы в США значительно снизился

Число рабочих мест в экономике США в августе продолжило расти. Показатель вырос на 169 тыс., сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Министерства труда страны.

При этом уровень безработицы в США упал до 7,3% - минимальной отметки с декабря 2008 года.

В то же время, эксперты ожидали повышения количества рабочих мест в предыдущем месяце на 180 тыс. Согласно пересмотренным данным, рост числа рабочих мест за июль составил 104 тыс, а не 162 тыс.

Работодатели ожидают ускорения темпов роста экономики, прежде чем начать наращивать наем сотрудников, отмечают эксперты.

Инвесторы на подобную информацию могут отреагировать крайне неоднозначно, поскольку столь резкий спад безработицы может усилить разговоры о том, что Федрезерву стоит начать сворачивать программу количественного смягчения.

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