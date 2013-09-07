Уровень безработицы в США достиг минимума с 2008 года

По данным министерства труда США, уровень безработицы в стране продолжает снижаться – в настоящее время он достиг самого низкого показателя с 2008 года – 7,3%.

В отчете министерства, опубликованном в пятницу, сообщается о создании 169 тысяч новых рабочих мест. Экономика страны восстанавливается, однако не так быстро, как в начале 2013 года, передает "Голос Америки".

Минтруда также внесло коррективы в статистику за июнь и июль – в стране было создано на 74 рабочих мест меньше, чем было заявлено в отчете.

Старший экономист одного из крупнейших банков страны Wells Fargo Марк Витнер сообщил «Голосу Америки», что несмотря на разочаровывающий рост числа рабочих мест, экономика США по-прежнему развивается.

Относительно слабый рост рынка занятости может осложнить процесс принятия решений Федеральной резервной системой (Центробанком).

Специалисты Центробанка США рассматривают план сокращения государственных закупок ценных бумаг на сумму 85 млрд долларов, разработанный в рамках усилий по восстановлению экономики страны.

Ранее сообщалось, что, возможно, сокращение этих закупок начнется в нынешнем году и полностью прекратится к середине 2014 года. Окончательное решение должно быть вынесено через две недели.

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