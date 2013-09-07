В Риге пенсионеры требуют индексации пенсий

Более 500 пенсионеров собрались в субботу в центре Риге на акцию "За права пенсионера", сообщили РИА Новости организаторы акции.

Пенсионеры недовольны решением правительства индексировать только пенсии до 200 латов (400 долларов), они требуют индексировать все пенсии.

На акцию, состоявшуюся на площади Стрелков, пришла министр благосостояния Илзе Винкеле, которую пожилые люди освистали.

Ранее пенсионеры приняли резолюцию с требованиями к Сейму и правительству. Пенсионеры хотят, чтобы им были обеспечены максимально справедливые индексации пенсий и были изменены расчеты индексации. Под требованиями к правительству подписались 106 тысяч граждан Латвии пенсионного возраста.