ЕС предоставит еще 124 млн. евро для усиления безопасности Сомали

Брюссель. Европейский Союз планирует предоставить еще 124 млн. евро для усиления безопасности в Сомали.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, средства будут направлены в поддержку присутствия в стране сил миссии под руководством Африканского союза AMISOM, ее полицейского и гражданского состава.

“Более уверенный и безопасный климат в Сомали даст преимущества сомалийскому народу и развитию региона в целом”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам развития Андрис Пибалгс.

Объявление о новых средствах для помощи по обеспечению безопасности в Сомали сделано накануне конференции “Новое решение для Сомали”, которая состоится 16 сентября в Брюсселе.

В рамках этой конференции ЕС, в частности, надеется собрать необходимые 600 млн. евро для обеспечения деятельности миссии AMISOM на период до конца этого года.