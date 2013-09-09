В Женеве началась сессия Совета ООН по правам человека

Сегодня, 9 сентября, в Женевском Дворце Наций началась 24-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ)

Об этом УНАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В течение трех недель работы Совет заслушает презентации 19 держателей мандатов Специальных процедур СПЧ, в частности доклады Комиссии по расследованию событий в Сирии и Комиссии по расследованиям ситуации в КНДР, а также проведет ряд интерактивных обсуждений безотлагательных вопросов по правозащитной проблематике.

Кроме того, состоятся общие дебаты по ситуаций в области прав человека, которые требуют внимания со стороны Совета. СПЧ также утвердит результаты Универсального периодического обзора 14 стран, который был проведенный в апреле-мае с.г. и примет ряд представленных резолюций и решений.

Участие Украины в работе этого мероприятия в качестве наблюдателя обеспечивается силами делегации Постпредства Украины в Женеве во главе с Постоянным представителем Николаем Маймескулом. Главная задача делегации в ходе сессии - это реализация инициативы Украины: продвижение очередной резолюции Совета «Роль превенции в поощрении и защите прав человека».