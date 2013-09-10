В России до конца года разработают экзамены для мигрантов - СМИ

Минобрнауки до конца года разработает требования к тестам по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для трудящихся мигрантов. В 2014 году должны быть готовы сами тесты. Минобрнауки, МИД и ФМС проведут их апробацию в 40% мест тестирования, расположенных более чем в 10 странах СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, пишут "Известия".

Указ президента от 7 мая 2012 года «Об обеспечении межнационального согласия» требует ввести обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов. Соответствующие поправки в законы о порядке выезда из России и въезда в нее и о правовом положении иностранных граждан уже прошли первое чтение в Госдуме. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2015 года. Сдавшим экзамен иностранцам будут выдавать специальный сертификат, действительный в течение пяти лет.

Между тем мигранты, работающие в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания, уже с декабря 2012 года должны сдавать экзамен по русскому языку. По ныне действующему закону им необходимо либо пройти тест в России, либо предъявить выданный в другой стране (и признаваемый в России) документ об образовании, подтверждающий изучение русского.

Будущая система должна стать гораздо более серьезной. Минобрнауки, МИД и ФМС планируют создать единую компьютерную систему для оперативного обмена информацией. К этой сети будет подключено порядка 300 центров тестирования для мигрантов и четыре крупных российских вуза.

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