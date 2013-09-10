Официальная безработица в России снизилась почти на 3%

Официальная безработица в России в августе снизилась на 2,8% и составила 928,6 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

"С 24 июля по 28 августа 2013 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,8%, или 26,7 тысячи человек, и по состоянию на 28 августа 2013 года составила 928,6 человек", - говорится в сообщении.

Численность безработных граждан в августе снизилась в 75 регионах России. Наибольшее снижение отмечено в Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Сахалинской области, а также Алтайском крае.

Рост официальной безработицы зафиксирован в 8 субъектах РФ. Наибольший рост отмечен в Республике Северная Осетия-Алания и Ростовской области.