Во Франции работники транспорта простестуют против пенсионной реформы

Работники транспортной сферы Франции, выступающие против пенсионной реформы, не вышли во вторник на работу, присоединившись к уличным протестам, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Некоторые задержки в вылете самолетов прогнозируются в парижском аэропорту Орли, почти без изменений должен работать аэропорт Руасси. Ожидаются задержки в вылете самолетов в аэропортах Тулузы, Монпелье, Марселе, Лилле и других городах. Число отмененных рейсов пока невелико, однако авиаперевозчики рекомендуют своим пассажирам проверять информацию о вылете на сайтах авиакомпаний и аэропортов.

Участие в забастовке принимают как авиадиспетчеры, так и служащие железных дорог. Нарушения в расписании движения поездов не коснулись международного сообщения - составы, связывающие Францию с Великобританией, Бельгией, Германией, Люксембургом и Италией прибывают и отправляются в обычном режиме. Что касается пригородных поездов, отправляющихся с парижских вокзалов, то на разных ветках системы RER ходят около 70% от всех составов.

Чтобы выразить протест предложенной правительству реформе, на улицы французских городов вышли многотысячные манифестации. Общее число недовольных реформой, по разным данным, составляет от 300 до 500 тысяч человек.

По данным опубликованного в начале сентября опроса, проведенного институтом Ifop, пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, не удовлетворила ожидания 74% французов, тогда как довольны ей оказались только 19%. В частности, люди недовольны предложением по увеличению трудового стажа, который позволит получать полноценную пенсию, до 43 лет к 2035 году.