В странах ОЭСР сократилась безработица

Уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократился до 7,9% с июньских 8,0%, говорится в пресс-релизе организации, который цитирует агентство РИА «Новости».

Разница в показателях в отдельных странах ОЭСР остается значительной. По последим доступным данным, наиболее высокая безработица в Испании (26,8%, не изменилась за июль), Португалии (16,5%, снижение на 0,2 процентного пункта) и Словакии (14,3%, снижение на 0,1 пункт). Все это страны еврозоны. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в июле в Японии - 3,8%, который сократился на 0,1 пункта за месяц.

Не занятыми на рынке труда в апреле оказались 47,9 миллиона человек в странах ОЭСР, что меньше на 0,4 миллиона человек, чем в июне.

В ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.